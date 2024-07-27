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Siirt’te sıcak havada cadde ve sokaklar boş kaldı

İHA
Giriş: 27.07.2024 15:47
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Siirt’te sıcak havada cadde ve sokaklar boş kaldı

Siirt’te bunaltan hava sıcaklığı nedeniyle şehrin en kalabalık cadde, sokaklar ve parkları boş kaldı.

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