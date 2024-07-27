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Motosikletin çarptığı Ukraynalı kadın hayatını kaybetti

İHA
Giriş: 27.07.2024 15:51
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Motosikletin çarptığı Ukraynalı kadın hayatını kaybetti

Antalya'nın Alanya ilçesinde motosikletin çarptığı 63 yaşındaki Ukrayna uyruklu kadın yaya hayatını kaybetti.

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