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Üsküdar'da lüks araç park halindeki ticari taksiye çarptı: 3 yaralı

İHA
Giriş: 27.07.2024 16:13
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Üsküdar’da lüks araç park halindeki ticari taksiye çarptı: 3 yaralı

Üsküdar'da seyir halindeki lüks otomobil sürücüsünün kontrolünden çıkarak park halindeki ticari taksiye çarptı. Kazada 3 kişi yaralanırken, araçlar kullanılamaz hale geldi.

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