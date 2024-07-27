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Kurallara uyumayan sürücülere 174 bin TL ceza

İHA
Giriş: 27.07.2024 16:14
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Kurallara uyumayan sürücülere 174 bin TL ceza

Adana’da Çukurova polisleri, trafik güvenliği tehlikeye düşürüp, drift atan araç ve motosikletleri ceza yağmuruna tuttu. Uygulamada kurallara uymayan sürücülere toplamda 174 bin 387 TL para cezası kesildi.

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