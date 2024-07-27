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Ardahan'da sağanak ve dolu etkili oldu

İHA
Giriş: 27.07.2024 16:11 Güncelleme: 27.07.2024 16:11
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Ardahan’da sağanak ve dolu etkili oldu

Ardahan'da sabah saatlerinde etkili olan sağanak ve dolu yağışı nedeniyle trafikte aksamalar yaşandı. Sağanak yağışın ardından kısa süreli etkili olan dolu, yollarda su birikintisi oluşturdu.

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