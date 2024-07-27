Erzincan’da korkunç trafik kazası: 3 ölü, 3 yaralı

Yaralılar ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kaza mahalline Erzincan merkez de olmak üzere çok sayıda ilgili ekip sevk edildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN