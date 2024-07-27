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Gaziantep'te konteyner yangını korkuttu

DHA ahaber.com.tr
Giriş: 27.07.2024 15:43
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Gaziantep’te konteyner yangını korkuttu

Gaziantep'in Nurdağı İlçesinde, depremzedelerin yaşadığı konteynerde kentte depo olarak kullanılan alanda çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

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