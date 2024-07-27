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Siirt'te otomobil ile minibüs çarpıştı: 6 yaralı

DHA ahaber.com.tr
Giriş: 27.07.2024 16:22
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Siirt’te otomobil ile minibüs çarpıştı: 6 yaralı

Siirt'in Kurtalan ilçesinde rehabilitasyon merkezinde eğitim gören öğrencileri taşıyan minibüsün otomobille çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

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