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Adana'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü

AA ahaber.com.tr
Giriş: 27.07.2024 16:23
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Adana’da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü

Adana'nın İmamoğlu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

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