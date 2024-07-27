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Konya'da ağabeyini silahla öldürüp annesini yaralayan zanlı tutuklandı

AA ahaber.com.tr
Giriş: 27.07.2024 16:19
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Konya’da ağabeyini silahla öldürüp annesini yaralayan zanlı tutuklandı

Konya'nın Akşehir ilçesinde dün 61 yaşındaki ağabeyini silahla öldürüp 84 yaşındaki annesini yaralayan zanlı cezaevine gönderildi.

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