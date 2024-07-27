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Şanlıurfa'da işyerine silahlı saldırı anı kamerada

İHA
Giriş: 27.07.2024 17:00 Güncelleme: 27.07.2024 17:00
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Şanlıurfa’da işyerine silahlı saldırı anı kamerada

Şanlıurfa’da motosikletli iki şahıs tarafından bir işyerine düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi yaralanırken saldırı anı ise saniye saniye kameralara yansıdı.

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