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Adana'da devrilen vincin altında kalan işçi feci şekilde can verdi

AA
Giriş: 27.07.2024 19:01 Güncelleme: 27.07.2024 19:08
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Adana’da devrilen vincin altında kalan işçi feci şekilde can verdi

Feke ilçesinde taş ocağında devrilen vinç can aldı. Yük kaldıran vincin altında kalan işçi feci şekilde hayatını kaybetti. Jandarma ekiplerinin tesisteki incelemesinin ardından operatörün cesedi morga kaldırıldı.

Akkaya Mahallesi'ndeki bir tesiste Ufuk Büyüktürkeli'nin kullandığı vincin yükü henüz bilinmeyen bir nedenle devrildi.

Yük vinci bilinmeyen bir nedenle devrildiYük vinci bilinmeyen bir nedenle devrildi

Devrilme sırasında Büyüktürkeli, dik duran vinçten zemine atladı.

Zemine atladı ama kurtulamadıZemine atladı ama kurtulamadı

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık personelinin incelemesinde Büyüktürkeli'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Feci şekilde hayata veda ettiFeci şekilde hayata veda etti

Jandarma ekiplerinin tesisteki incelemesinin ardından operatörün cesedi morga kaldırıldı.

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