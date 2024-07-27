Adana'da devrilen vincin altında kalan işçi feci şekilde can verdi
Feke ilçesinde taş ocağında devrilen vinç can aldı. Yük kaldıran vincin altında kalan işçi feci şekilde hayatını kaybetti. Jandarma ekiplerinin tesisteki incelemesinin ardından operatörün cesedi morga kaldırıldı.
Akkaya Mahallesi'ndeki bir tesiste Ufuk Büyüktürkeli'nin kullandığı vincin yükü henüz bilinmeyen bir nedenle devrildi.
Devrilme sırasında Büyüktürkeli, dik duran vinçten zemine atladı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık personelinin incelemesinde Büyüktürkeli'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
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