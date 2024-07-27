27 Temmuz 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Kars’ta kuyruğuyla oynayan tilki kamerada

İHA
Giriş: 27.07.2024 16:58 Güncelleme: 27.07.2024 16:58
ABONE OL
Kars’ta kuyruğuyla oynayan tilki kamerada

Kars’ta kuyruğuyla oynayan sevimli tilki an be an kaydedildi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör