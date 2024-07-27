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Şanlıurfa'da 3 uzun namlulu silah ele geçirildi

ahaber.com.tr AA
Giriş: 27.07.2024 14:51
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Şanlıurfa’da 3 uzun namlulu silah ele geçirildi

Son dakika haberine göre Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde silah kaçakçılığı operasyonunda 3 uzun namlulu silah ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

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