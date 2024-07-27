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Adıyaman'da motosiklet çalan 2 zanlı tutuklandı

ahaber.com.tr AA
Giriş: 27.07.2024 14:55
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Adıyaman’da motosiklet çalan 2 zanlı tutuklandı

Adıyaman'da motosiklet çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

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