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Rize'de bir kişi silahla vurulmuş halde ölü bulundu!

ahaber.com.tr AA
Giriş: 27.07.2024 14:48
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Rize’de bir kişi silahla vurulmuş halde ölü bulundu!

Son dakika haberine göre Rize'nin İkizdere ilçesinde bir kişi silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

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