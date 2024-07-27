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Sakarya'da silahlı kavgada kan aktı! 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

ahaber.com.tr AA
Giriş: 27.07.2024 13:33
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Sakarya’da silahlı kavgada kan aktı! 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Polis, olaya ilişkin E.Ç'nin de aralarında yer aldığı 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

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