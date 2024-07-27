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Batı Karadeniz için sağanak uyarısı

ahaber.com.tr AA
Giriş: 27.07.2024 13:31
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Batı Karadeniz için sağanak uyarısı

Son dakika haberine göre Batı Karadeniz'de devam eden sağanak akşam saatlerine kadar etkili olacak. Sağanak nedeniyle oluşabilecek sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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