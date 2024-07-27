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Sakarya Kocaeli ve Düzce sahillerinde denize girmek yasaklandı

AA ahaber.com.tr
Giriş: 27.07.2024 14:07
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Sakarya Kocaeli ve Düzce sahillerinde denize girmek yasaklandı

Kocaeli'nin Kandıra, Sakarya'nın Karasu, Kocaali, Kaynarca ile Düzce'nin Akçakoca ilçelerinde olumsuz koşullar nedeniyle denize girmek yasaklandı.

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