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67 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari, yeniden hırsızlık için geldiği Yalova'da yakalandı

DHA ahaber.com.tr
Giriş: 27.07.2024 14:05
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67 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari, yeniden hırsızlık için geldiği Yalova’da yakalandı

Yalova'da bir evden 400 bin liralık ziynet eşyası çalan Yonca Ura (32) yakalandı. 29 ayrı dosyadan toplam 67 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı tespit edilen, ziynet eşyalarını çaldıktan sonra ayrıldığı kente yeniden hırsızlık yapmak için döndüğünü söyleyen Ura, tutuklandı.

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