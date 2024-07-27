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Diyarbakır 'da boş binanın çatısı yandı

DHA ahaber.com.tr
Giriş: 27.07.2024 14:08
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Diyarbakır ’da boş binanın çatısı yandı

Diyarbakır'da kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan binanın çatısında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

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