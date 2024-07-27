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Hatay'da göçmen kaçakçılığı operasyonu

DHA ahaber.com.tr
Giriş: 27.07.2024 14:14
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Hatay’da göçmen kaçakçılığı operasyonu

Hatay'da Türkiye'ye kaçak yollarla girdiği saptanan yabancı uyruklu 2 kişi yakalanırken göçmen kaçakçısı A.Ş. ise tutuklandı.

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