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Ormanlık alanda çıkan yangın kısa sürede söndürüldü

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 27.07.2024 15:40
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Ormanlık alanda çıkan yangın kısa sürede söndürüldü

Yunusemre ilçesine bağlı Avdal ve Büyüksümbüller mahalleleri arasındaki ormanlık alanda yangın çıktı. Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yoğun müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

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