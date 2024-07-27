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Türkiye eyyam-ı bahur sıcaklarının etkisine giriyor

AA ahaber.com.tr
Giriş: 27.07.2024 15:39
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Türkiye eyyam-ı bahur sıcaklarının etkisine giriyor

İzmir Bakırçay Üniversitesi Coğrafya Bölümü Başkanı Prof. Dr. Şermin Tağıl, ağustos ayının başında eyyam-ı bahur sıcaklarının etkili olacağını belirterek, "Bu yıl, bu dönemin sıcak fakat Doğu Akdeniz'de yaşanacak bir alçak basıncın etkisiyle kısmen yağışlı geçme olasılığı yüksek." dedi.

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