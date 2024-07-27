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Kayseri'de uyuşturucu operasyonlarında 7 zanlı yakalandı

AA ahaber.com.tr
Giriş: 27.07.2024 15:41
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Kayseri’de uyuşturucu operasyonlarında 7 zanlı yakalandı

Kayseri'de 1 kilo 301 gram uyuşturucu ele geçirildi, 7 şüpheli gözaltına alındı.

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