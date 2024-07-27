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Edirne ve Tekirdağ'da 19 düzensiz göçmen yakalandı

Mehmet Karataş ahaber.com.tr
Giriş: 27.07.2024 13:46
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Edirne ve Tekirdağ’da 19 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne ve Tekirdağ'da yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 19 yabancı uyruklu yakalandı. Düzensiz göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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