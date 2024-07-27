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Muğla'da bal üretim tesisinde yangın! Alevler kontrol altın alındı

AA ahaber.com.tr
Giriş: 27.07.2024 01:57
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Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde çöp ve moloz toplama alanından başlayıp bal deposu ve lojistik deposuna sıçrayan yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Muğla Valisi İdris Akbıyık, yaptığı açıklamada, "Şu anda yangın büyük oranda kontrol altında alındı. Burada yaklaşık 150 personel ve 50 civarında yangın söndürme aracı var. Hepsi canla başla mücadele ediyorlar" ifadelerini kullandı.

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