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İzmir açıklarında 129 düzensiz göçmen yakalandı

Damla Karasu ahaber.com.tr
Giriş: 27.07.2024 06:01
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İzmir açıklarında 129 düzensiz göçmen yakalandı

Son dakika haberine göre İzmir'in Urla, Menderes ve Seferihisar ilçeleri açıklarında 129 düzensiz göçmen yakalandı, sürüklenen 21 göçmen kurtarıldı.

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