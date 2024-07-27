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İstanbul'da facia! Tramvay altında kalan 1 kişi korkunç şekilde can verdi

ahaber.com.tr DHA
Giriş: 27.07.2024 00:43 Güncelleme: 27.07.2024 00:43
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İstanbul’da facia! Tramvay altında kalan 1 kişi korkunç şekilde can verdi

Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nın Beyazıt istasyonunda korkunç bir olay yaşandı. İstasyona giren bir kişi dengesini kaybederek raylara düştü. O anlarda gelen tramvayın altında kalan şahıs feci şekilde hayatını kaybetti. Olaya ilişkin Metro İstanbul'dan açıklama geldi.

Akşam saatlerinde Beyazıt'taki tramvay durağında dengesini kaybeden şahıs tramvayın altında kalarak hayatını kaybeti.

Olay, saat 21.30 sıralarında T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattı Beyazıt durağında meydana geldi. İddiaya göre kimliği belirsiz bir erkek tramvayın durağa yaklaştığı sırada dengesini kaybederek raylara düştü.

İstanbul-Fatih'te dengesini kaybederek raylara düşen bir kişi tramvayın altında kalarak hayatını kaybetti.İstanbul-Fatih'te dengesini kaybederek raylara düşen bir kişi tramvayın altında kalarak hayatını kaybetti.

KALDIRIM TAŞLARI SÖKÜLEREK ÇIKARILDI

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, tramvay ve rayların arasına sıkışan vatandaşı kaldırım taşlarını sökerek sıkıştığı yerden çıkardı.

İtfaiye ekipleri, tramvay ve rayların arasına sıkışan vatandaşı kaldırım taşlarını sökerek sıkıştığı yerden çıkardı. İtfaiye ekipleri, tramvay ve rayların arasına sıkışan vatandaşı kaldırım taşlarını sökerek sıkıştığı yerden çıkardı.

HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde kimliği belirlenemeyen vatandaşın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay nedeniyle hatta seferler durduruldu. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından cenaze Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken seferlerde normale döndü.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından olayla ilgili açıklama yapıldı.Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından olayla ilgili açıklama yapıldı.

METRO İSTANBUL'DAN AÇIKLAMA

Öte yandan, Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından olayla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda ray hattına atlayan yolcu sebebiyle seferler Kabataş-Sultanahmet ve Yusufpaşa-Bağcılar istasyonları arasında yapılmaktadır." denildi.

İstasyondaki çalışmaların tamamlanmasının ardından yapılan ikinci paylaşımda, seferlerin normale döndüğü kaydedildi.

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