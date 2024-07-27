İstanbul’da facia! Tramvay altında kalan 1 kişi korkunç şekilde can verdi

İstanbul-Fatih'te dengesini kaybederek raylara düşen bir kişi tramvayın altında kalarak hayatını kaybetti.

KALDIRIM TAŞLARI SÖKÜLEREK ÇIKARILDI

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, tramvay ve rayların arasına sıkışan vatandaşı kaldırım taşlarını sökerek sıkıştığı yerden çıkardı.