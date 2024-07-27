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Kendi kendine harekete geçen otobüs, şoförlere çarptı: 2 yaralı

İHA
Giriş: 27.07.2024 15:53
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Kendi kendine harekete geçen otobüs, şoförlere çarptı: 2 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde park halinden harekete geçen sürücüsüz özel halk otobüsü, dışarda bekleyen özel halk otobüsü şoförlerine çarptı. Yaşanan talihsiz kazada, 2 sürücü yaralandı.

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