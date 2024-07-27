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Mardin'de asansör düştü! 3 kişi yaralandı

ahaber.com.tr AA
Giriş: 27.07.2024 13:48
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Mardin’de asansör düştü! 3 kişi yaralandı

Mardin'de 4. kattan düşen asansördeki biri çocuk 3 kişi yaralandı. Ekiplerce mahsur kaldığı yerden çıkartılan yaralılar, ambulansla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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