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Iğdır'daki zincirleme kazada 6 araç hasar gördü

ahaber.com.tr AA
Giriş: 27.07.2024 13:47
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Iğdır’daki zincirleme kazada 6 araç hasar gördü

Son dakika haberine göre Iğdır'da, bir otomobilin ana yolda duran parke taşına çarpması sonucu meydana gelen zincirleme kazada 6 araçta hasar oluştu.

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