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Bitlis'te 1100 kilogram tütün ile 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi

AA ahaber.com.tr
Giriş: 27.07.2024 14:02
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Bitlis’te 1100 kilogram tütün ile 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi

Bitlis'te evinde 1100 kilogram tütün ve 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirilen zanlı yakalandı.

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