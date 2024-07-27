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Mardin'de ağaçta mahsur kalan adam kurtarıldı

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 27.07.2024 14:03
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Mardin’de ağaçta mahsur kalan adam kurtarıldı

Mardin'in Artuklu ilçesinde ağaçta mahsur kalan adam itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

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