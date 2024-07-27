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Manisa'da kamp sandalyesi hırsızlığı kamerada

DHA ahaber.com.tr
Giriş: 27.07.2024 11:50
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Manisa’da kamp sandalyesi hırsızlığı kamerada

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde motosikletiyle gelen kişinin kuyumcu dükkanına ait kamp sandalyelerini çaldığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

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