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Aydın'da kaçak sigara operasyonu: 1 gözaltı

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 27.07.2024 11:52
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Aydın’da kaçak sigara operasyonu: 1 gözaltı

Aydın'ın Efeler ilçesinde jandarma ekipleri tarafından kaçak sigara üretimi ve ticaretine yönelik düzenlenen operasyon kapsamında 1 şüpheli gözaltına alındı.

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