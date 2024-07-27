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Muğla Milas'ta orman yangını! Ekiplerin müdahalesi sürüyor

ahaber.com.tr AA
Giriş: 27.07.2024 11:09 Güncelleme: 27.07.2024 11:55
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Muğla Milas’ta orman yangını! Ekiplerin müdahalesi sürüyor

Son dakika haberine göre Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

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