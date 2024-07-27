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Maltepe'de 3 otomobilden hırsızlık yapan şüpheli yakalandı

AA ahaber.com.tr
Giriş: 27.07.2024 10:51
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Maltepe’de 3 otomobilden hırsızlık yapan şüpheli yakalandı

Maltepe'de 3 otomobilden hırsızlık yapan şüpheli gözaltına alındı.

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