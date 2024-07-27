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Bayrampaşa'da binanın demir kapısını çaldılar

DHA ahaber.com.tr
Giriş: 27.07.2024 10:49
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Bayrampaşa’da binanın demir kapısını çaldılar

Bayrampaşa'da sabah saatlerinde bir binanın demir kapısı çalındı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda, şüphelinin rahat tavırları dikkat çekti.

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