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Antalya'da refüje çarpan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti

AA ahaber.com.tr
Giriş: 27.07.2024 10:54
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Antalya’da refüje çarpan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti

Antalya'nın Kumluca ilçesinde refüje çarpan otomobildeki 2 kişi yaşamını yitirdi.

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