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Kütahya'da şiddetli rüzgar pazar tezgahlarını devirdi

ahaber.com.tr AA
Giriş: 27.07.2024 13:30
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Kütahya’da şiddetli rüzgar pazar tezgahlarını devirdi

Kütahya'da etkili olan kuvvetli rüzgar pazar esnafının çadırlarını uçurdu, tezgahlarını devirdi. Pazar esnafı tezgahlarını şiddetli rüzgardan korumak için çaba sarf etti.

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