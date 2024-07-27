Avcılar’da İETT otobüsü park halindeki araçlara çarptı

Durumu ağır olan yaralının hayati tehlikesinin olduğu ve tedavisine devam edildiği öğrenildi. Olay yerine gelen polis ekipleri sürücü Özgür K.'yı gözaltına alarak hakkında "Taksirli Yaralama-Mala Zarar Verme'den" işlem yapıldı. Yapılan incelemenin ardından kazaya karışan araçlar olay yerinden kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme sürüyor.

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