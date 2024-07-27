27 Temmuz 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Bingöl’de çıkan yangınlar söndürüldü

İHA
Giriş: 27.07.2024 16:16 Güncelleme: 27.07.2024 16:16
ABONE OL
Bingöl’de çıkan yangınlar söndürüldü

Bingöl’de ormanlık ve kırsal alanda çıkan yangınlar ekiplerin müdahalesi sonucu söndürüldü.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör