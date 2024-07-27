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Antalya'da aracın motorunu yerinden fırlatan kaza: 3 yaralı

İHA
Giriş: 27.07.2024 15:42
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Antalya’da aracın motorunu yerinden fırlatan kaza: 3 yaralı

Antalya'da 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 3 kişi yaralandı. Araçlardan birinin motoru yerinden çıkarak kaldırıma fırladı. Kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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