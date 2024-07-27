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Bu kez tam tersi oldu, yaya otomobile çarptı: 1 yaralı

İHA
Giriş: 27.07.2024 16:55 Güncelleme: 27.07.2024 16:56
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Bu kez tam tersi oldu, yaya otomobile çarptı: 1 yaralı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde yolun karşısına geçmekte olan yayanın otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada yaya yaralandı.

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