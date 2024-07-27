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Karavanlı turistlerin uğrak noktası Meke Gölü

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 27.07.2024 10:58
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Karavanlı turistlerin uğrak noktası Meke Gölü

Konya'nın doğal güzelliklerinden biri olan Karapınar ilçesindeki Meke Gölü, kuraklık nedeniyle suyunu kaybetmiş olsa da, hala yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekmeyi başarıyor.

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