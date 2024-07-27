27 Temmuz 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Adana'da 53 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

AA ahaber.com.tr
Giriş: 27.07.2024 11:01
ABONE OL
Adana’da 53 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, farklı suçlardan 53 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör