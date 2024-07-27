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Adana'da drift atan sürücülere 174 bin lira ceza

DHA ahaber.com.tr
Giriş: 27.07.2024 10:57
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Adana’da drift atan sürücülere 174 bin lira ceza

Adana'da polisin trafik güvenliğini tehlikeye düşüren, drift atan araç sürücülerine yönelik uygulamasında toplam 3 araç ve 24 motosiklet sürücüsüne 174 bin 387 lira ceza kesildi.

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