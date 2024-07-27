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Kapıkule Sınır Kapısı’nda gurbetçi yoğunluğu

İHA
Giriş: 27.07.2024 16:09
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Kapıkule Sınır Kapısı’nda gurbetçi yoğunluğu

Edirne’de Kapıkule Sınır Kapısı’nda Avrupa’nın faklı ülkelerinde yaşayan gurbetçiler hem yolcu giriş peronlarında hem de yolcu çıkış peronlarında büyük araç yoğunluğu oluşturdu. Yaşanan araç yoğunluğu havadan görüntülendi.

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