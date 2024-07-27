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Siirt 10 yaşındaki Celil, serinlemek için girdiği çayda boğuldu

DHA ahaber.com.tr
Giriş: 27.07.2024 15:59
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Siirt 10 yaşındaki Celil, serinlemek için girdiği çayda boğuldu

Siirt'in Pervari ilçesinde serinlemek için Botan Çayı'na giren Celil Erten (10), boğuldu.

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